Lanazione.it - Offesero magistrati e Mattarella: perquisita rete di patrioti

Firenze, 14 gennaio 2025 - Avevano esposto striscioni offensivi nei confronti della magistratura, inneggianti a Musk. In Toscana, una serie di indagini coordinate su movimenti di estrema destra ha portato ad una serie di perquisizioni nei confronti di persone legate ai movimenti "Etruria 14" e "Movimento Nazionale - Ladei". I soggetti coinvolti sono indagati, su disposizione delle procure di Firenze, Lucca, Pistoia e Prato, per i reati di oltraggio e minaccia a corpo giudiziario, oltre che di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica. Ma andiamo per ordine. Tutto nasce da quel che è successo nella notte tra il 19 e il 20 novembre scorsi quando, davanti alle sedi giudiziarie di Prato, Firenze, Lucca e Pistoia, sono apparsi striscioni minacciosi nei confronti dei, accompagnati da un messaggio che faceva riferimento alle dichiarazioni fatte in quei giorni dal magnate americano Elon Musk.