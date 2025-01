Abruzzo24ore.tv - Minaccia di far esplodere l’appartamento, 32enne arrestato dopo barricamento

Pescara - Un uomo, che ha tentato di riappropriarsi di un immobile, è statoaverto di farla casa. Intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Tensione e paura hanno invaso un palazzo in via Collevento quando unha preso il controllo di un appartamento, barrandosi all’interno endo di farlo. L’uomo, in possesso di una copia delle chiavi dell’immobile, ha fatto irruzione nell’abitazione che aveva concesso in locazione e, senza alcuna ragione valida, ha cercato di rientrarne in possesso, nonostante l'inquilino non fosse in morosità. La situazione è presto sfuggita al controllo, quando l’uomo ha intimato di non voler uscire e di essere pronto a far saltare l'intero appartamento piuttosto che cederlo nuovamente in affitto.