Maltempo, treni cancellati o in ritardo di ore sulla Salerno-Reggio Calabria. Impossibili i collegamenti con gli autobus

Roma, 14 gennaio 2025 - I danni provocati dal, che sta sferzando la zona del Tirreno cosentino, hanno costretto le autorità a bloccare da questa notte la circolazione ferroviaria: stop fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, lungo la linea. Di conseguenza almeno 9tra Alta velocità e Intercity sono statio limitati, mentre altri 5 sono fermi. I ritardi per duenotturni sono arrivati a quasi 6 ore di attesa. Nello specifico il, caratterizzato dal forte vento, ha portatolinea ferroviaria oggetti metallici esterni alla ferrovia. Ma non solo, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei. Inoltre non è possibile attivare deiconper l'interruzione anche della viabilità stradale.