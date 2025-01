Oasport.it - Dakar 2025: Ales Loprais si prende la nona tappa tra i camion. Macik saldamente al comando della generale

ha vinto lanella categoria. Il pilota dell’InstradeTeam De Rooy FPT, molto attardato nella classificaa causa del tempo perso negli appuntamenti precedenti, ha fatto suo il tragitto di 257 km (232 km di trasferimento) che ha collegato la Capitale Riyadh ad Haradh. Il ceco, affiancato da Kripal e Rodewald, ha gravitato al quarto posto per buona parte di un percorso oggi contrassegnato dalla presenza costante di ghiaia, per poi balzare in seconda posizione al rilevamento 217 tallonando Mitchel van den Brink (con Torrallardona e van De Pol, Eurol Rally Sport).Dopo essere sceso addirittura al terzo posto al penultimo passeggio cedendo il passo a Vaidotas Zala (con Fiuza e Van Grol, Skuba Team De Rooy FPT),ha quindi preso ildelle operazioni al km 316, tagliando così il traguardo a 3:20:51, rifilando 1:51 a Van den Brink, alla fine secondo davanti a Zala, terzo a +5:42.