Ilrestodelcarlino.it - Blitz a casa del pusher dopo un inseguimento

Operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione di Cupra nel tardo pomeriggio di venerdì. Nel mirino un personaggio residente nell’abitato di Cupra, già noto dalle forze dell’ordine. I militari dell’arma hanno intercettato un giovane che poco prima si era rifornito dallo spacciatore e vi è stato una piedi lungo le vie del paese seguito da diversi residenti incuriositi di quanto stava accadendo. Una volta bloccato il consumatore, i carabinieri si sono concentrati sul presunto spacciatore indel quale, poco, hanno eseguito une trovato una modica quantità di sostanza stupefacente. L’uomo è stato denunciato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ma sono in corso ulteriori accertamenti, poiché in quell’abitazione in passato ci sono stati controlli e sequestri di droga con relativi arresti di qualche membro della famiglia.