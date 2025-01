Thesocialpost.it - Atalanta e Juventus si dividono la posta: 1 a 1 con gol di Kalulu e Retegui

Una partita intensa, piena di emozioni, con continui rovesciamenti di fronte soprattutto nella ripresa. E che ha vistodividersi un punto che però, a conti fatti, non accontenta nessuno: Thiago Motta non riesce a interrompere la striscia, ormai infinita, di pareggi della sua squadra, mentre Gasperini continua a vedere la vetta della classifica allontanarsi. A decidere sono state le reti di, entrambe nella seconda metà della gara.Leggi anche: Omicidio-suicidio a Rivoli: spara con un fucile alla compagna e si toglie la vitaPronti via e il pubblico di Bergamo fa subito capire le proprie intenzioni, fischiando l’ex Koopmainers a ogni occasione. Di Gregorio è stato chiamato subito alla rissu iniziativa personale di Lookman, poi è stato proprio Koopmeiners a tentare la botta da fuori senza fortuna.