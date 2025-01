Lanotiziagiornale.it - “Altro che ddl Sicurezza. Le destre reprimono per alimentare le tensioni”. Parla il capogruppo Pd in Lombardia, Majorino

PierfrancescoPd nel Consiglio regionale della, assessore ai servizi sociali a Milano dal 2011 al 2019, membro della segreteria nazionale dove è responsabile Casa e Immigrazione, giàmentare europeo.Martedì riprenderà al Senato l’esame del ddlche di fatto introduce ben 13 nuovi reati e numerose aggravanti in molteplici campi. Intanto, continuano le proteste in diverse piazze italiane contro un disegno di legge ritenuto autoritario e repressivo. Eppure quella dellasembra essere una reale esigenza del Paese, se e cosa non va nel testo?“Il ddl proposto dalla destra non c’entra niente con la questione della. Infatti andrebbe semplicemente, e più onestamente, chiamato ddl Repressione. Siamo al punto che per via delle scelte della destra rischieranno la galera operai che perdono il lavoro, come purtroppo accade, e danno vita ad una breve manifestazione non autorizzata di fronte alla loro fabbrica.