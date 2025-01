Dilei.it - Al Bano, come sta: la smentita e le parole di Loredana Lecciso

Nelle scorse ore un aggiornamento sulla salute di Alha destato grande preoccupazione: “Necessario un trapianto di fegato”. L’artista non ha inizialmente commentato l’indiscrezione, ma la presunta gravità delle sue condizioni è statadae da Roberto Alessi, e infine con una nota del suo avvocato. Algode di ottima salute e non c’è alcuna operazione in vista: ancora una volta l’artista è stato costretto a smentire indiscrezioni sulla sua salute.sta Al: lasulle gravi condizioniNon poco tempo fa Alè stato operato alle corde vocali: dopo settimane, nella giornata di ieri è stata condivisa un’indiscrezione di Dillinger News sulle condizioni dell’artista di Cellino San Marco. “Fonti vicine al cantante sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”.