Lanazione.it - Viareggio piange il suo Burlamacco, Claudio Morganti, maestro dello sberleffo

, 13 gennaio 2025 – Con quella faccia un po’ così. quell’espressione un po’ così. che ci faceva ridere appena saliva sul palcoscenico. Prima ancora che iniziasse a parlare, senza che dicesse la battuta. Tanto lo sapevamo tutti dove andava a parare. “L’ho a schifi! L’ho a schifi! L’ho a schifi!”. Riferito ai lucchesi, ovviamente. E altrettanto ovviamente ripetuta davanti a una platea occupata da tante persone arrivate di là dal monte proprio per assistere alle sue Canzonette. E fra i lucchesi suoi estimatori anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro con cui, proprio lo scorso anno, dette vita a una gag con il primo cittadino che gli regalò una maglia con su scritto “I love Lucca”. Ci piace pensare che anche adesso che non c’è più,, dopo 14 anni di lunga ed estenuante malattia, abbia chiuso gli occhi ieri pomeriggio – in una delle domeniche più tristi chericordi – mantenendo inalterata quella sua espressione da burlone con cui ha fatto ridere generazioni di viareggini.