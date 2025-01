Agi.it - Sinner agli Australian Open, buona la prima

AGI - Esordio vincente per Jannik, nella suapartita ufficiale dell'anno. Il numero uno del mondo e campione in carica del primo torneo del Grande Slam della stagione supera in tre set (7/6 - 7/6 - 6/1) il cileno, Nicolas Jarry numero 34 del ranking. Partita equilibrata nei primi due set con un ottimo Jarry da fondo campo e un altrettanto solido- sempre perfetto nei punti fondamentali - che poi prende il largo nel terzo set durato meno di 30 minuti. "Sono stato bravo a gestire situazioni complicate" "I primi due set potevano anche girare storti poi invece quando ho fatto il break nel terzo set ho potuto finalmente respirare. Jarry ha un enorme potenziale. Io sono stato bravo a gestire le situazioni complicate nei primi due set. È lapartita ufficiale dell'anno.