Sport.quotidiano.net - Il Fucecchio rimonta il Viareggio. Con due gol nel giro di sette minuti

: Fiaschi, Orsucci, Iommazzo, Lecceti, Arapi, Ghelardoni, Taddei (58’ Fiorini), Mariani, Agostini, Geniotal (89’ Mazzoni), Sciapi. All.: Targetti.: Carpita, Bellini (64’ Frroku), Nannetti, Bianchi, Sorbo, Bertacca, Baracchini (89’ Ricci), Remedi, Morelli, Bibaj (79’ Goh), Ortolini (89’ Minichino). All.: Amoroso. Arbitro: Ferrara di Piombino. Reti: 11’ Bibaj; 50’ Nannetti; 71’ rig. Sciapi; 77’ Fiorini. Note: espulso Remedi (V) all’88’ per doppia ammonizione.– Undecisamente diverso da quello travolto a Perignano 7 giorni prima, impone il pari al più quotatondo da 0-2 e recriminando pure qualcosa visti i due legni colpiti. In avvio sugli sviluppi di un corner Orsucci centra il palo e sul finire del primo tempo Mariani colpisce la traversa.