"Il Conte di Montecristo" è la serie internazionale in 4 episodi da stasera in tv su Rai 1. Con la regia di un Premio Oscar e un grande cast

Ildiè uno dei più celebri romanzi della letteratura francese scritto da Alexandre Dumas. E oggi torna in una nuova veste con unaevento. Diretta dal registaBille August, il racconto di Edmond Dantès e della sua spietata ricerca di giustizia e redenzione presenta unstellare. Dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, laarriva su Rai 1 in prima serata. Dove e quando va in onda “Ildi”La, in quattro, è trasmessa su Rai 1 da oggi, lunedì 13 gennaio, alle 21.30. Tutti glisaranno disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay, inmporanea alla messa in onda televisiva e anche successivamente, per la visione on demand.