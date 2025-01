Agi.it - Cosa è l'amiloidosi e quali sono le cure disponibili

AGI - L', la patologia di cui soffriva Oliviero Toscani, è un gruppo di malattie rare e gravi caratterizzate dall'accumulo di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi del corpo. Queste proteine, prodotte in quantità eccessive o mal ripiegate, si aggregano e si depositano, compromettendo la funzione degli organi colpiti. Può interessare vari sistemi del corpo, tra cui cuore, reni, fegato, sistema nervoso e apparato gastrointestinale. Forme diEsistono diverse forme di, tra cui: AL (leggera catena): associata a malattie delle plasmacellule, come il mieloma multiplo?¹?. AA (infiammatoria): legata a condizioni infiammatorie croniche, come l'artrite reumatoide?¹?. ATTR (transtiretina): può essere ereditaria o legata all'invecchiamento?¹?.