Chi è Francesco Passaro una favola agli Australian Open | età tornei vinti classifica Atp

Melbourne, 13 gennaio 2025 – Quella dipuò già essere considerata lapiù bella del primo turno degli2025. Entrato nel tabellone principale grazie al forfait di Fabio Fognini, il tennista perugino ha sconfitto la testa di serie numero 10 del torneo Grigor Dimitrov. Il bulgaro è stato costretto al ritiro per un problema alla schiena all'inizio del secondo set, sul punteggio di 7-5, 2-1 per l'italiano. Orapuò continuare a sognare: al secondo turno sfiderà il francese Benjamin Bonzi, con possibile terzo turno contro Jiri Lehecka, testa di serie numero 24. epa11821769of Italy celebrates winning a Men's round 1 match against Grigor Dimitrov of Bulgaria at thetennis tournament in Melbourne, Australia, 12 January 2025.