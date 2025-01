Lanazione.it - Tesori a pochi passi da noi

Già in lontananza, percorrendo le strade che serpeggiano tra vigne e dolci declivi, San Gimignano appare al viaggiatore come cristallizzata nel tempo, con le torri che svettano nell’azzurro, quasi a sfidare la forza di gravità. La cittadina medievale, che è stata elencata tra i Patrimoni dell’UNESCO nel 1990 ed è attraversata dalla Via Francigena, è situata su un colle che domina la Val d’Elsa ed è conosciuta anche con l’appellativo di "Manhattan del Medioevo". Le torri sono la caratteristica principale di San Gimignano. Nel periodo di massimo splendore ne contava 72 e venivano costruite dalle famiglie benestanti per simboleggiare il potere e la ricchezza economica della propria casata. Delle torri esistenti nel periodo d’oro del Comune ne restano una quindicina, di cui la più antica è la torre Rognosa detta anche dell’Orologio, mentre la più alta è la Torre del Podestà o Torre Grossa, di 54 metri.