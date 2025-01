Thesocialpost.it - Casal Velino, con l’auto finisce in un sottopasso: morto 34enne

Tragedia nella notte in provincia di Salerno, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 33 anni di origini rumene. Lo schianto si è verificato a, in Corso Europa, quandoguidata dalla vittima ha improvvisamente attraversato una piazzola spartitraffico, terminando la sua corsa contro una ringhiera che è stata sfondata dall’impatto. Il veicolo è poi precipitato in una scarpata, causando conseguenze fatali per il conducente.Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Agropoli, dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: il 33enne è deceduto sul posto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente, che ha lasciato sgomenta la comunità locale.L’episodio sottolinea ancora una volta la necessità di prestare la massima attenzione sulle strade, soprattutto nelle ore notturne.