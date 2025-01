Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 niente da fare per il CUS Pisa in casa con Volterra

, 12 gennaio 2025 –daper il Cosmocare CUS, incon la capolista AutoEtruria, nella tredicesima e ultima gara di andata del campionato di2, girone A: gli uomini di coach La Pietra hanno retto nel primo quarto, per poi cedere nel secondo e rendere vano il lieve recupero nel terzo parziale. La squadra universitaria, alla decima sconfitta consecutiva, chiude così il girone di andata in ultima posizione. LA CRONACA – I gialloblù di La Pietra hanno iniziato bene, riuscendo a limitare i più forti avversari, andando a segno ripetutamente con Caldarelli e Papa nel primo quarto, terminato in sostanziale parità (11-13). I due atleti universitari hanno continuato a segnare anche nel secondo, in cui però la difesa è stata molto meno ermetica di fronte ai cecchini di, che hanno messo a segno un parziale di 20-33, andando al riposo con un vantaggio importante (31-46).