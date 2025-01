Unlimitednews.it - Vlasic replica a Yildiz, finisce 1-1 il Derby della Mole

TORINO (ITALPRESS) – Altro pareggio per la Juventus di Thiago Motta, che non va oltre l’1-1 nella stracittadina contro il Torino e resta alla sogliazona Champions League seppur con una partita da recuperare. Dopo l’iniziale vantaggio bianconero firmato da, è stata dila rete che ha permesso al Toro di pareggiare alla fine del primo tempo. Otto minuti e la Juventus passa in vantaggio, grazie alla super giocata diche sulla trequarti si libera di un paio di giocatori granata con un destro-sinistro al quale segue la conclusione rasoterra sulla quale non è esplosivo Milinkovic-Savic e che termina dunque in rete. Reazione Toro al 15?, sugli sviluppi di corner è Linetty a controllare il pallone nell’area piccola ma senza trovare la precisione giusta nel tiro che termina alto.