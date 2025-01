Formiche.net - Turchia-Siria, prove di intesa sulla Zee nel Mar di Levante. L’analisi di Caffio

Mentre la Russia lascia la base navale di Tartus, lasi fa abilmente avanti con la nuovadi Ahmad al-Shara per consolidare la propria posizione nel mar di, oltre che acquisire un alleato contro la comunità curda. La questione riguarda più in generale i limiti delle Zee del Mediterraneo orientale; in particolare concerne quelli tra lae lache riguardano da vicino Cipro.Il momento è favorevole per Ankara, anche perché il governo di Al-Jolani ha voltato pagina rispetto al precedente regime per la questione delle Zee. Assad aveva infatti preso posizione contro l’accordo sui confini marittimi del 2019 trae Libia,contestata duramente da Grecia, Cipro ed Egitto perché stabilisce un limite che ignora la presenza delle isole greche di Creta, Karpatos e Rodi.