Ilgiorno.it - Tirano, attraversa i binari con le sbarre abbassate e gli auricolari: uomo di 52 anni travolto e ucciso dal treno

(Sondrio), 11 gennaio 2025 – Ledel passaggio a livello eranoperché stava per sopraggiungere il. Perché non lo abbia sentito, M.T., queste le sue iniziali, classe 1972, non lo potrà mai spiegare. Stavando iquando il convoglio in arrivo lo ha. Mancavano pochi minuti alle 16, non era ancora ancora buio ed è escluso dunque che sia stata la scarsa visibilità la causa di questa tragedia che per lunghe ore è stata sotto gli occhi di tutti quelli che in auto sulla Statale 38 si sono travati a transitare davanti a via Argine Poschiavino, dove si sono concentrati i mezzi dei soccorsi e dei carabinieri della stazione diguidata dal capitano Riccardo Angeletti intervenuti sul luogo della tragedia e che stanno cercando di risalire la dinamica di quanto è accaduto.