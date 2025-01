Oasport.it - Snowboard: Leo Framarin qualificato per la finale di Big Air a Kreischberg

Ci sarà anche un italiano stasera nelladella tappa della Coppa del Mondo di Big Air al maschile in quel di, in Austria. E non è il nome più atteso.Ad agguantare l’accesso all’ultimo atto grazie alla quinta piazza nella prima heat, con un punteggio di 159 frutto di un super primo salto da 88,50 è Leo, alla primadella carriera.Eliminati invece gli altri italiani a partire dall’attesissimo Ian Matteoli, tutt’altro che convincente oggi, passando per Emiliano Lauzi, Lorise Nicola Liviero.I migliori punteggi li hanno segnati il giapponese Kira Kimura nella prima heat, con 168,50, ed il cinese Yang Wenlong, con un super 178,75.