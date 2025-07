Stellantis investirà 1,2 miliardi di euro per raddoppiare la produzione in Marocco

Da 400 mila a un milione di unità all’anno entro il 2030, con una produzione di auto che quindi sarebbe più che raddoppiata a fronte di un investimento di 1,2 miliardi di euro. È questo il piano di Stellantis per i prossimi anni, secondo l’agenzia di stampa egiziana Map. Il gruppo italo-francese, guidato dal ceo Antonio Filosa, sembra intenzionato a rafforzare la propria presenza in Nord Africa, soprattutto in Marocco. L’obiettivo è quello di espandere l’impianto produttivo di Kenitra, raddoppiandone la capacità e assumendo 3.100 nuovi dipendenti. A Kenitra ci si concentrerà sui piccoli veicoli elettrici e sui motori mini-ibridi a marchio Fiat, Opel e Citroen. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stellantis investirà 1,2 miliardi di euro per raddoppiare la produzione in Marocco

