C'è un motivo se il tuo gatto miagola appena ti vede | perché lo fa e cosa vuole comunicarti

Il miagolio del gatto appena ci vede è un modo per comunicare: può essere un saluto, una richiesta di attenzione, o una richiesta pratica. Osservare il contesto e rispondere con piccoli gesti rafforza il legame con il nostro amico felino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gatto - appena - vede - motivo

Mici appena nati abbandonati in una scatola per strada, due sono morti. Spari contro un gatto nel ravennate - Ancora episodi di violenza contro gli animali in Romagna, in particolare contro dei gattini appena nati.

“Io, all’Aquila, ci voglio vivere”. Lo dice anche Emanuele, un bimbo con gli occhi di meraviglia. Leggete quello che scrive. Le sue parole sono il motivo per cui, noi aquilani, giorno dopo giorno, doniamo il nostro tempo, il nostro impegno per vederla rinascere. L Vai su Facebook

L’adorabile gatta Olive “abbaia” come un cane, il motivo lascia senza parole; Monza, l'Enpa cerca volontari per accudire i gattini appena nati: «Servono mamme e papà in prestito per questi piccoli»; Perché una gatta abbandona i propri cuccioli e come comportarsi.

Il gatto appena adottato dorme nella vasca da bagno e il motivo è ... - Moltissimi gli utenti che hanno mostrato solidarietà nei confronti del povero, emarginato Tommy. Riporta lastampa.it

Il gatto appena adottato dorme nella vasca da bagno e il motivo è ... - Sino a quando, una sera, la donna non si è accorta che il gatto si era nascosto da solo nella vasca da bagno. Si legge su lastampa.it