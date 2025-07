Non solo McDonald' s | ecco quali sono le catene di fast food più diffuse al mondo

Roma, 17 luglio 2025 – In principio c’era solo McDonald’s, catena di fast food il cui primo chiosco, aperto dai fratelli Rick e Mac McDonald ad Arcadia (California), vede la luce nel 1937. Per assistere alla trasformazione di una rete di chioschi a gestione familiare nella multinazionale degli archi dorati – divenuti poi emblema della globalizzazione e delle sue derive consumistiche – occorrerà attendere, però, il 1955. È l’anno in cui il rappresentante di frullatori Roy Kroc, fiutando l’affare, acquista il marchio dai fratelli McDonald e fonda la "McDonald's Systems, Inc", con l’inaugurazione del primo ristorante in Illinois. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

