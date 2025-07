Sancho Juve dall’aiuto del Manchester United alla volontà del calciatore | così l’inglese si avvicina a Torino Cifre e dettagli dell’affare

Sancho Juve, dall’aiuto del Manchester United alla volontĂ del calciatore: gli ultimissimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve sta mostrando grande impegno nel portare Jadon Sancho a Torino, con il club che ha ripreso a trattare attivamente con il Manchester United per cercare di concludere l’affare. La dirigenza bianconera ha giĂ avanzato un’offerta da 15 milioni di sterline, e non sono previste nuove proposte al momento, dato che quella cifra è considerata valida. Secondo Alfredo PedullĂ , Sancho ha espresso chiaramente la sua volontĂ di trasferirsi alla Juventus, segnando un passo decisivo in favore del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, dall’aiuto del Manchester United alla volontĂ del calciatore: così l’inglese si avvicina a Torino. Cifre e dettagli dell’affare

La #Juventus avrebbe deciso di affondare con il Manchester United per #Sancho. L’incontro con l’agente del giocatore avrebbe contribuito a rafforzare l’ottimismo della Juve, a 15Mln€ si può chiudere. [@SkySport] #Juventus #MUFC Vai su X

Sancho Juventus, il calciatore vuole solo i bianconero e il Manchester United aiuterà Madama in questo modo: si vuole chiudere subito! - Sancho Juventus, il calciatore vuole solo i bianconero: gli ultimissimi aggiornamenti sull’interesse del Manchester United La Juventus continua la sua corsa verso Jadon Sancho, con un altro passo in a ... Come scrive juventusnews24.com

