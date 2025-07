Il ritiro precampionato a Trigoria è iniziato da qualche giorno, con Stephan El Shaarawy già presente al centro sportivo Fulvio Bernardini. Per il Faraone si prospetta la decima stagione con la maglia giallorossa, un traguardo importante che ha accettato di raggiungere anche rinunciando a parte del suo stipendio. Nel corso degli anni, il giocatore ha sempre dimostrato grande dedizione e rispetto per la maglia: mai una parola fuori posto, tanto impegno e soprattutto sacrificio per supportare la squadra. Tornato nel 2021, El Shaarawy ha avuto un ruolo principalmente da jolly, entrando spesso a partita in corso e risultando talvolta decisivo, come accaduto anche nella scorsa stagione con Ranieri in panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Stephan El Shaarawy, il decimo anno giallorosso e la sfida con Gasperini