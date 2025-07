Nevzat Kaya, imprenditore turco di 53 anni e vicepresidente del Trabzonspor, stava entrando con la figlia in un hotel di viale Bligny, a Milano, quando è stato aggredito alle spalle da un uomo che gli ha strappato un prezioso orologio dal polso. Le immagini delle telecamere hanno aiutato la polizia a identificare un 28enne, già fermato in zona poche ore prima. È stato arrestato, ma il bottino, dal valore di ben 300mila euro, non è stato recuperato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, imprenditore turco derubato di un orologio da 300mila euro davanti a un hotel