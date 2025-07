LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | azzurre vincenti nella pallanuoto! Marchello e 4×100 stile in finale nel nuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: SCHERMA – Mastrullo eliminata dall’israeliana Yizhaki 12-11 14.45: BASKET 3×3 – Italia-Nuova Zelanda 5-4 14.38: BASKET 3×3 – L’Ungheria batte 20-12 la Mongolia nella sfida del gruppo A e ora tocca all’Italia contro la Nuova Zelanda 14.34: SCHERMA – Mastrullo supera il giapponese Tsubo 15-14 ed è ai sedicesimi 14.29: SCHERMA – Ferracuti batte la ungherese Salomon 15-9 ed è agli ottavi della spada 14.20: SCHERMA – Bertini supera Brown e approda ai 16mi della spada 14.00: SCHERMA – Nella sciabola maschili Bertini affronterà ai 32mi l’australiano Brown, Mastrullo se la vedrà con il giapponese Tsubo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: azzurre vincenti nella pallanuoto! Marchello e 4×100 stile in finale nel nuoto

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - luglio - azzurre

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Marchello in finale nei 400 stile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45: Ci sono due italiane in senifinale nei 50 farfalla. Scotto di Carlo secondo tempo e Pignatiello 16mo tempo 9.

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate “calda” per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta’ svolgendo un proficuo p Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Marchello e 4×100 stile in finale nel nuoto; Su FISUTv la diretta streaming Universiadi di Ginnastica Ritmica 2025: ecco la guida completa di orari e link; Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming.

Universiadi, gli schermidori Amore e Bertini portabandiera Italia - La fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini sono stati portabandiera d'Italia all'Universiade in Germania. Da sportmediaset.mediaset.it

Diretta Norvegia Italia donne/ Streaming video Rai 1: azzurre per la storia! (quarti Europei 2025, 16 luglio) - Diretta Norvegia Italia donne streaming video Rai 1: caccia alla semifinale degli Europei 2025 per le azzurre, che sfidano oggi le scandinave. ilsussidiario.net scrive