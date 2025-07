Ultimatum Osimhen Galatasaray spalle al muro | lo scambio accontenta il Napoli

La telenovela Osimhen-Galatasaray arriva all’ultima puntata: i turchi spalle al muro, spunta lo scambio che accontenta il Napoli e il calciatore Ad un passo dalla chiusura, ma anche dalla rottura: la telenovela Osimhen-Galatasaray non è ancora arrivata all’ultima puntata e come ogni soap che si rispetti il finale è tutto da scoprire. Riusciranno i turchi a mettere le mani sul bomber nigeriano o dovranno arrendersi davanti alle richieste del Napoli? Un interrogativo che non ha ancora risposta: le sensazioni portano tutte in direzione della chiusura dell’affare perchĂ© tutte e tre le parti in causa vogliono che la vicenda si chiuda il prima possibile, ma nel mondo degli affari basta un niente per far saltare tutto. 🔗 Leggi su Sportface.it