Corriere dello Sport – Il Bari punta su Verre Catanzaro c’è Nuamah

2025-07-17 09:48:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: ROMA – Arriva Patrick Nuamah (19). Il talento del Brescia (23 presenze e una rete), svincolatosi d'ufficio dalla societĂ lombarda che ripartirĂ dai dilettanti, è diventato un nuovo calciatore del Sassuolo, pronto a girarlo al Catanzaro in prestito secco. Per portare a Catanzaro l'ala sinistratrequartista italo-ghanese che ha giĂ vestito l'azzurro dell'Under 20, il ds Ciro Polito ha battuto la concorrenza di altre societĂ che ambivano ad avere il talento di Nuamak. Il Catanzaro ha anche depositato il contratto con l'ex Marsiglia Sayha Seha (20), attaccante giĂ in ritiro.

