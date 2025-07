Weekend a Roma | 14 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 luglio

Un nuovo weekend di luglio è alle porte. Concerti, street food, teatro e sagre saranno protagoniste sabato e domenica a Roma e dintorni. Per tutti i romani che ancora non sono in vacanza, dunque, non c'è da annoiarsi. Scopriamo 14 eventi da non perdere il 19 e il 20 luglio in cittĂ :Festa de. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: luglio - roma - eventi - perdere

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - In occasione dell’attesa uscita nelle sale cinematografiche di SUPERMAN, il nuovo film diretto da James Gunn al cinema da mercoledì 9 luglio distribuito da Warner Bros.

Il Gran Tour di Dolce & Gabbana fa tappa a Roma dal 12 al 16 luglio. - Le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria ed Alta Sartoria di Dolce & Gabbana approderanno nella Capitale nel mese di luglio.

VideocittĂ 2025 al Gazometro di Roma: installazioni, concerti e arte digitale dal 3 al 6 luglio - Dal 3 al 6 luglio torna a Roma nella cornice post-industriale del Gazometro, VideocittĂ il festival della visione e della cultura digitale.

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 luglio https://ift.tt/OYfRP2W Vai su X

CREMONINICONCERTO A ROMA 17 Luglio 2025 @ Roma Prossime partenze BIANCHI TOUR per i concerti dell’estate! Non perdere i grandi eventi live: viaggia comodo con Bianchi Tour e pensa solo a cantare.....! Posti limitati! Prenota subi Vai su Facebook

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 luglio; Gli eventi gastronomici da non perdere a luglio 2025; Le mostre da non perdere a luglio tra fotografia, design e arte contemporanea.

Roma eventi weekend. Cesare Cremonini allo Stadio Olimpico, "La Traviata" a Caracalla e nuovi percorsi al Colosseo - Musica e spettacolo in primo piano, con Cesare Cremonini allo Stadio Olimpico ma anche “La Traviata” alle Terme di Caracalla. Segnala msn.com

Estate a Roma, al Samset garden cover band di Renato Zero, 883 e Cremonini - Appuntamenti da non perdere al Samset, il giardino all'aria aperto di fronte al santuario del Divino Amore, a Roma. Si legge su msn.com