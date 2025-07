Digitalizzazione delle imprese | dal ministero dei Trasporti un bando da 157 milioni per il settore della logistica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando “LogIN Business”, misura strategica da 157 milioni di euro prevista dal Pnrr per sostenere la transizione digitale delle imprese di trasporto merci e logistica. L’iniziativa, spiega il Mit in una nota, “punta a modernizzare il settore attraverso l’adozione di tecnologie interoperabili con la Piattaforma Logistica Nazionale, la dematerializzazione dei documenti, la pianificazione dei carichi e l’ottimizzazione dei flussi intermodali”. Si tratta di “un intervento ad alto impatto sul sistema logistico nazionale, finalizzato a rafforzarne l’efficienza, la competitivitĂ e l’integrazione digitale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Digitalizzazione delle imprese: dal ministero dei Trasporti un bando da 157 milioni per il settore della logistica

