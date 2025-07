Kyrgios | Non sopportavo Nadal Lo odiavo lo disprezzavo

Nick Kyrgios ha intrapreso da un bel po’ una insana carriera da hater. E se al presente si dedica a Sinner, in un’intervista al podcast Nothing Majors ( ripresa da As ) è tornato sul suo rapporto col primo “nemico”: Rafa Nadal. “Non sopportavo Nadal. Lo odiavo e lo disprezzavo ogni volta che lo vedevo. Era una persona che mi motivava molto però. Quando giocavo con Nadal, davo tutto me stesso e cercavo di giocare il mio miglior tennis. Non provavo quella rabbia verso Federer o Djokovic quando giocavo contro di loro “. Kyrgios voleva dimostrare a Nadal che poteva vincere anche senza prendersi troppo sul serio: “Quando giocavo contro Nadal, tutti lo idolatravano e dicevano: è un gran lavoratore, è questo e quello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

