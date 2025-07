Difficoltà emotive post-pandemia | come la quarantena ha influenzato il nostro modo di vivere

Durante i lunghi mesi di chiusura forzata, quando la routine quotidiana è stata stravolta, molte persone hanno sperimentato effetti psicologici che ancora oggi si manifestano nella loro vita, motivo per cui alcuni hanno deciso di affrontare questo momento con l’aiuto di uno psicologo a Bologna, nella propria città o online, mentre altri hanno preferito gestirlo in autonomia. Detto ciò, in entrambi i casi, la realtà ha dimostrato che nessuno di noi è rimasto immune agli effetti profondi della quarantena, effetti che hanno inciso non solo sull’umore ma anche sulla struttura e sulle funzioni del nostro cervello. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

