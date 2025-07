Sterpaglie scatenano incendio | avviso urgente del Sindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto Avviso ai proprietari di fondi agricoli incolti da parte del sindaco di Monrefredane, Ciro Aquino, dopo l’ennesimo incendio: “S i invita con urgenza i proprietari dei fondi agricoli incolti a provvedere immediatamente alla pulizia e alla rimozione delle sterpaglie e della vegetazione secca, al fine di prevenire il rischio di incendi che potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità . Nella giornata di ieri pomeriggio si è verificato, per l’ennesima volta, un incendio in un fondo ubicato in località Arcella, nei pressi di Via Torre. Alla luce di quanto accaduto, con l’ausilio della Polizia Municipale e del sistema di videosorveglianza comunale, saranno avviate le opportune verifiche per accertare eventuali responsabilità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sterpaglie scatenano incendio: avviso urgente del Sindaco

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Incendio a Borgotaro: prendono fuoco alcune sterpaglie - Alcune sterpaglie hanno preso fuoco nella zona di Borgotaro, poco dopo le ore 14.30 di giovedì 1° Maggio.

Via Portuense: incendio di sterpaglie, donna soccorsa e traffico bloccato - Ieri sera, intorno alle 23:00, un vasto rogo di sterpaglie e rifiuti in abbandono ha interessato un tratto di via Portuense all’altezza di viale Isacco Newton.

Belpasso, brucia sterpaglie e scatena un incendio: denunciato un 37enne - BELPASSO – Ha acceso un fuoco per eliminare sterpaglie nel suo terren o, ma le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del vento e hanno incendiato più di dieci ettari di campagna. Si legge su livesicilia.it

Belpasso, brucia sterpaglie e scatena un incendio: denunciato un 37enne di Aci Castello - Voleva solo liberarsi delle sterpaglie in un fondo agricolo, ma ha provocato un incendio che ha distrutto oltre 10 ettari di terreno. Da msn.com