Non riferirĂ oggi, nonostante la convocazione di giunta e consiglio, ma lunedì. Giuseppe Sala ha scelto una strategia dilatoria rispetto al terremoto giudiziario che ha travolto la sua giunta con la sua iscrizione nel registro degli indagati e la richiesta di arresto da parte della Procura per l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica. Giuseppe Sala prende tempo: riferirĂ in Consiglio lunedì. Che la linea fosse questa si era ampiamente capito dalle dichiarazioni di ieri sera, quando ancora prima che emergesse il fatto che lui stesso è indagato il sindaco ha detto di ritenere «necessario avere un quadro piĂą completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore» e che «l’assessore Tancredi si sta confrontando con i suoi legali prima di assumere qualunque iniziativa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pressing di FdI su Giuseppe Sala: «Chiarisca e si dimetta». Ma il sindaco sceglie la tattica Houdini: sparisce dalla scena

Dal 30 aprile in sala il film di Paolo Costella, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston - R oma, 24 apr. (askanews) – Un lutto non elaborato, un dolore rimosso, possono separare, allontanare, distruggere, ma c’è sempre una via di uscita.

“Nottefonda”, proiezione speciale al cinema Politeama Lucioli di Terni: in sala Giuseppe Miale DI Mauro e Francesco Di Leva - Il 18 maggio alle 16.30 al cinema Politeama Lucioli di Terni è in programma una proiezione speciale del film “Nottefonda” alla presenza del regista Giuseppe Miale Di Mauro e dell’attore Francesco Di Leva (vincitore, nei giorni scorsi, del David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Festival Internazionale dell’Antimafia, gli organizzatori ritirano l’invito al sindaco di Milano Giuseppe Sala - Avevano invitato il sindaco Giuseppe Sala a intervenire all’inaugurazione della terza edizione de “ L’impegno di TUTTI – Festival internazionale dell’Antimafia ”.

Perché Giuseppe Sala è indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano: l’affaire Marinoni, il caso Pirellino e la chat con Boeri - Il sindaco di Milano sotto indagine per false dichiarazioni su Marinoni e induzione indebita per il caso Pirellino. Segnala quotidiano.net

Sala in pressing sui democratici. Nodo sicurezza - Il Giorno - Nodo sicurezza Svaria a tutto campo, il sindaco Giuseppe Sala, in un’ora di diretta mattutina su Radio Rtl 102,5. Secondo ilgiorno.it