Pronostico Fortaleza-Bahia | si interrompe la lunga striscia negativa

Fortaleza-Bahia è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Neanche dieci giorni fa Fortaleza e Bahia si sono sfidate nei quarti di finale della Copa Nordeste e ad avere la meglio è stato il Tricolor (2-1) grazie ai due gol realizzati nei minuti finali della prima frazione di gioco da Willian José (rigore) e Caio Alexandre. Il Fortaleza ha provato a reagire e a scuotersi nella ripresa ma si è solo limitato ad accorciare le distanze a metà secondo tempo con Matheus Pereira. L’ennesima amarezza per il Leao, che nonostante qualche interessante novità arrivata dal mercato non riesce ad uscire dal buco nero in cui si è cacciata ormai da due mesi a questa parte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

