Napoli Archivi e Biblioteche si aprono alla città per celebrare i suoi 2500 anni

Tempo di lettura: 5 minuti Da luglio a dicembre 2025, nell’ambito delle celebrazioni per Napoli 2500, prende il via “Mischiamo le Carte”: un viaggio nel cuore documentario della città. Il progetto vede la collaborazione tra il Comune di Napoli, Napoli 2500 e il Polo del Miglio della Memoria. “Mischiamo le carte”, curato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania diretta da Gabriele Capone e dalla direttrice artistica di Napoli 2500 Laura Valente, coinvolge 13 istituti culturali tra archivi, biblioteche e fondazioni, che apriranno le proprie sedi al pubblico fino al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Archivi e Biblioteche si aprono alla città per celebrare i suoi 2500 anni.

In questa notizia si parla di: napoli - città - archivi - biblioteche

Napoli Città Danzante: 2500 Ballerini in Piazza del Plebiscito per una Lezione Aperta. - Nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale della Danza, Piazza del Plebiscito si è trasformata in un grande palcoscenico.

Citta Metropolitana di Napoli: Lavori su SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” - Dal 5 all’11 maggio 2025 chiusura temporanea di tre rampe in località Cittadella a Casoria per la sostituzione dei giunti stradali ammalorati.

5 Borghi dove dormire nei dintorni di Napoli per godere della Città spendendo meno per l’alloggio - Napoli, con il suo vibrante mix di storia, cultura, gastronomia e mare, è una delle destinazioni più affascinanti d’Italia.

#capitaleitalianadellibro2025 A Città di Subiaco, il Ministro della Cultura - Alessandro Giuli ha aperto la cerimonia inaugurale https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/Capitale-italiana-del-Libro-2025-00003/# Ministero della Cultura Centro p Vai su Facebook

@biblioteche Vai su X

Cultura - Biblioteche Comunali; Napoli, una città in paradiso: venerdì 30 maggio la serata evento su Cine34; Cultura - Biblioteche Comunali - elenco con sedi e orari - Domenico Severino.