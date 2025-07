La sua canzone vi tormenta da mesi ma Connie Francis l’ha lanciata negli anni ’60 | addio alla voce più trend

Connie Francis, pseudonimo di Concetta Rosa Maria Franconero, si è spenta il 16 luglio 2025 all’età di 87 anni. Francis è stata una delle voci più amate della musica pop americana degli anni ’50 e ’60, nota per successi intramontabili come Who’s Sorry Now?, Stupid Cupid e Where the Boys Are. Nata il 12 dicembre 1937 a Newark, New Jersey, da una famiglia di origini italiane, è stata la prima donna a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 con Everybody’s Somebody’s Fool nel 1960, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. La sua carriera, costellata da 53 hit, l’ha consacrata come la “Prima Regina del Rock & Roll”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La sua canzone vi tormenta da mesi, ma Connie Francis l’ha lanciata negli anni ’60: addio alla voce più trend

