Le immagini della violenta rissa tra tifosi della Turris VIDEO

Un'ordinanza applicativa di misure cautelari √® stata eseguita dai poliziotti¬†del¬†Commissariato di¬†Torre¬†del¬†Greco¬†nei confronti di 22 persone, tutti tifosi della Turris, squadra di calcio di¬†Torre¬†del¬†Greco, che secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di¬†Torre¬†Annunziata avrebbero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

