LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinquantadue in fuga presente Carlos Rodriguez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: L’elenco dei fuggitivi: Arensman (INEOS Grenadiers), Swift (INEOS Grenadiers), RodrĂ­guez (INEOS Grenadiers), Laurance (INEOS Grenadiers), Foss (INEOS Grenadiers), Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Storer (Tudor Pro Cycling Team), Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Wright (Bahrain – Victorious), Stannard (Bahrain – Victorious), Martinez (Bahrain – Victorious), Buitrago (Bahrain – Victorious), Castrillo (Movistar Team), Romeo (Movistar Team), Rubio (Movistar Team), Blackmore (Israel – Premier Tech), Lutsenko (Israel – Premier Tech), Woods (Israel – Premier Tech), Nys (Lidl – Trek), Skjelmose (Lidl – Trek), Theuns (Lidl – Trek), O’Connor (Team Jayco AlUla), Schmid (Team Jayco AlUla), Durbridge (Team Jayco AlUla), PenhoĂ«t (Groupama – FDJ), Martin (Groupama – FDJ), Madouas (Groupama – FDJ), Turgis (Team TotalEnergies), Gachignard (Team TotalEnergies), Cras (Team TotalEnergies), Izagirre (Cofidis), Coquard (Cofidis), Buchmann (Cofidis), Tejada (XDS Astana Team), Velasco (XDS Astana Team), Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe), Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), GarcĂ­a Pierna (ArkĂ©a – B&B Hotels), Venturini (ArkĂ©a – B&B Hotels), BarrĂ© (IntermarchĂ© – Wanty), Rex (IntermarchĂ© – Wanty), Sweeny (EF Education – EasyPost), Benoot (Team Visma Lease a Bike), Drizners (Lotto), Fredheim (Uno-X Mobility), Schachmann (Soudal Quick-Step), Wellens (UAE Team Emirates – XRG), van der Poel (Alpecin – Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinquantadue in fuga, presente Carlos Rodriguez

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone ci prova per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta nonché ultima tappa del Tour of the Alps 2025.

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman in testa da solo, il gruppo insegue - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Vantaggio di 30 secondi per Arensman. 13.27 8 corridori all’inseguimento.

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai quattro attaccanti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Emanuel Zangerle perde contatto dalla fuga. 12.46 Il gruppo riduce il suo distacco ad 1 minuto e 30 secondi.

Su Rai 2 si evidenziano gli ascolti del "Tour de France" che dal 10% e 804 mila spettatori ottenuti durate la diretta, sono saliti - per le fasi dell’arrivo di tappa – a 1 milione 121 mila spettatori pari al 14,9% di share. #AscoltiTv #TDF2025 Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Tour de France, 12° tappa da Auch a Hautacam per 180,6 km: è il giorno dei Pirenei - 12° tappa, la cronaca testuale; LIVE Tour de France: -100 a Hautacam, primo grande arrivo in salita. Maxifuga, 51 in testa, gruppo a 1'35; Diretta 12 tappa Tour de France 2025.

Tour de France, la 12^ tappa in diretta live - 3850 metri di dislivello: 4 GPM, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di ... Come scrive sport.sky.it

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 12^ tappa: ecco Hautacam! (oggi 17 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi giovedì 17 luglio: orario, percorso e vincitore 12^ tappa Auch- Riporta ilsussidiario.net