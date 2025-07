Reggio Calabria e la rivolta di popolo che la sinistra non seppe interpretare | 55 anni dopo l’analisi di un’autodeterminazione

Reggio Calabria si accese il 14 luglio del 1970. E si spense solo dopo sei mesi, fra proteste di popolo che si rivelarono uno dei pochi momenti di autodeterminazione registrati nel dopoguerra. La rivolta, ancora oggi stigmatizzata e non compresa dalla sinistra, derubricata ad atto ritorsivo o criminale, segnò la storia non solo della Calabria ma dell’intero meridione. La scelta di Catanzaro come capoluogo. Le Regioni nacquero proprio quell’anno. E la commissione ministeriale, dopo vari analisi, scelse Catanzaro come capoluogo regionale. Le prime reazioni furono tiepide, ma Reggio Calabria progressivamente decise di scendere in piazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Reggio Calabria e la rivolta di popolo che la sinistra non seppe interpretare: 55 anni dopo l’analisi di un’autodeterminazione

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - rivolta - popolo

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su.

Reggio Calabria accoglie la Star Legend: il superyacht fa il suo debutto sullo Stretto - È appena arrivata al porto di Reggio Calabria e vi sosterà fino a sera la Star Legend, lussuoso superyacht della compagnia americana Windstar Cruises, protagonista della suggestiva President’s Mystery Cruise.

Reggio Calabria. Un pomeriggio di fede e cultura con Don Francesco Cristofaro: presentato il libro Luce sul mio cammino - Un’intensa giornata di spiritualità e condivisione ha animato la Parrocchia Maria SS. della Neve a Reggio Calabria.

1970: 55 anni fa Reggio scendeva in piazza per rivendicare il diritto al futuro Un popolo in rivolta. I moti del 1870: 55° anniversario della “Rivolta di Reggio”. La ribellione dei reggini non fu solo un’esplosione di furia politica, ma prima di tutto un rigurgito di disa Vai su Facebook

1970-2025. Rivolta di Reggio Calabria, moto di popolo; Un popolo in rivolta, Agliano: Reggio scendeva in piazza per rivendicare il diritto al futuro; I moti di Reggio, il 14 luglio 1970 la rivolta che segnò l’inizio dei roventi anni Settanta in Calabria ·.

1970-2025. Rivolta di Reggio Calabria, moto di popolo - I l 14 luglio del 1970 è una data che segna una pagina storica non solo per la città di Reggio Calabria ma per tutta l’Italia, è la data che segna l’inizio della principale rivolta nella storia repubb ... Segnala barbadillo.it

Un popolo in rivolta: 55° anniversario dei moti reggini del 1970 - Il motivo scatenante fu, solo in apparenza, la sottrazione del capoluogo. Riporta ilmetropolitano.it