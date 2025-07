Il settimanale Diva e Donna ha infatti pubblicato una serie di foto inequivocabili che ritraggono Stefano De Martino mentre si bacia appassionatamente con Caroline Tronelli, giovane 22enne napoletana. Una “pistola fumante” che toglie ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Inoltre Belen Rodriguez ha incontro il suo ex marito proprio in dolce compagnia della ragazza: scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Il bacio in barca di Stefano De Martino. Il bacio è stato immortalato mentre la coppia si trovava su una barca, in Sardegna, lontano dai riflettori televisivi ma non da quelli dei paparazzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Belen Rodriguez incontra Stefano De Martino con la nuova fiamma: le reazioni