Jashari non fa la foto di squadra con il Bruges e si allena da solo Vuole solo il Milan

Il centrocampista svizzero manda un altro chiaro segnale. Non si è ancora allenato con la squadra e spera che il club belga accetti l'offerta da 32,5 milioni più bonus dei rossoneri.

Milan, un passo avanti per Jashari. Non va in Scozia con la squadra, si allenerà da solo - Ancora nessuna risposta dal Belgio alla proposta-record del Milan ma il club e il giocatore hanno trovato un accordo: non andrà all'amichevole con i Rangers e al mini-ritiro di cinque giorni a Londra.

