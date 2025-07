Ritorna il morbillo la Lombardia tra le regioni più colpite | Attenti ai viaggi internazionali ci sono molti focolai in giro

La Lombardia si conferma tra le regioni piĂą colpite dall’ aumento di casi di morbillo che sta interessando l’Italia nel 2025. Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico dell’ Istituto superiore di sanitĂ , nel mese di giugno 2025 solo tre regioni – Lombardia, Lazio e Calabria – hanno registrato il 63,5% dei 52 casi totali notificati in tutto il territorio nazionale. I dati nazionali mostrano un quadro preoccupante: dall’inizio dell’anno sono stati notificati al sistema di sorveglianza 391 casi di morbillo, con un leggero miglioramento rispetto al mese precedente che aveva registrato 71 casi contro i 52 di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ritorna il morbillo, la Lombardia tra le regioni piĂą colpite: “Attenti ai viaggi internazionali, ci sono molti focolai in giro”

