Muscarà | Fondazione San Carlo dubbi su liquidazioni assunzioni e sprechi Interrogazione alla Regione e segnalazione alla Corte dei Conti

Tempo di lettura: 2 minuti “Da anni denuncio opacità e silenzi imbarazzanti attorno alla gestione della Fondazione Teatro San Carlo. Ora, con un’interrogazione ufficiale, chiedo alla Giunta regionale risposte precise su liquidazioni milionarie, licenziamenti discutibili e assunzioni opache. In assenza di chiarimenti convincenti, invierò tutto alla Corte dei Conti”, dichiara Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania. La consigliera ha protocollato un’interrogazione scritta (Prot. 096 del 16072025) per fare luce su tre aspetti inquietanti: Liquidazioni per oltre 1,1 milioni di euro netti (1,5 lordi) elargite tra il 2023 e il 2024 a dipendenti della Fondazione; Chiusura dei laboratori di Falegnameria e Scenografia a Vigliena, con licenziamenti e liquidazioni da circa 35 mila euro a lavoratore; Assunzioni poco trasparenti, in particolare nell’area artistica, su cui «molti lavoratori mi hanno espresso riserve, pur senza esporsi pubblicamente per timore di ritorsioni». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

