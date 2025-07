Le vendite al dettaglio negli Usa salgono dello 0,6%

Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti in giugno sono salite dello 0,6%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un rialzo dello 0,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: vendite - dettaglio - negli - salgono

Vendite al dettaglio in picchiata, salvi solo profumi e prodotti per il corpo - Si aggrava nel 2025 il trend negativo delle vendite al dettaglio, che a marzo registrano un vero e proprio tracollo su base tendenziale.

Istat, a marzo vendite al dettaglio in calo - ROMA (ITALPRESS) – A marzo l’Istat stima per le vendite al dettaglio una variazione congiunturale negativa in valore e in volume (-0,5% per entrambi).

Vendite al dettaglio in calo a marzo - ROMA (ITALPRESS) – In calo le vendite al dettaglio a marzo, sia su base mensile che annua. Rispetto al mese precedente la flessione è dello 0,5% sia in valore che in volume.

Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%. “Impatto devastante sul potere d’acquisto” Vai su X

Prime giornate a Rimini Fiera con la Coppa Italia e Campionati italiani Fidesm 2025 Siamo sempre felici di accompagnare e sostenere i nostri atleti! COPPA ITALIA: - Sergio e Roberta salgono sul secondo gradino del podio nella categoria standard 61/6 Vai su Facebook

Le vendite al dettaglio negli Usa salgono dello 0,6%; Salgono del 6,4% vendite al dettaglio Cina, cala produzione; Regno Unito, le vendite al dettaglio salgono più delle attese ad aprile.

Le vendite al dettaglio negli Usa salgono dello 0,6% - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti in giugno sono salite dello 0,6%, sopra le attese degli analisti ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cina: a maggio vendite al dettaglio salgono del 6,4% su anno, battono ... - In particolare le vendite al dettaglio sono aumentate del 6,4% su base annua nel mese scorso, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS), ben al di sopra delle previsioni degli analisti(+4,9%). Riporta borsaitaliana.it