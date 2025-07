Dove si trova la miglior sanità in Italia? Le classifiche degli ospedali al top

Una nuova classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore ha acceso i riflettori sulle eccellenze della sanità italiana, stilando l’elenco dei migliori ospedali del Paese, in base a una serie di indicatori che misurano l’attrattività e la complessità delle cure erogate. Lo studio, pubblicato a metà luglio 2025, individua 21 strutture d’élite, veri e propri “super-ospedali”, capaci di attirare pazienti da tutta Italia e spesso anche dall’estero. Il dato più significativo che emerge è la forte disparità geografica: la maggior parte di questi ospedali si trova al Nord, con una presenza marginale nel Sud del Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dove si trova la miglior sanità in Italia? Le classifiche degli ospedali al top

Lucca, impiantato un pacemaker senza fili. Si trova solo in pochi ospedali - Lucca, 22 giugno 2025 – E’ stato impiantato con successo nel laboratorio di cardio-stimolazione dell’ospedale San Luca di Lucca il primo pacemaker bicamerale senza fili, una rivoluzione tecnologica nel campo dell’aritmologia fattibile oggi in pochi ospedali italiani, ma in futuro certamente disponibile per un numero crescente di pazienti.

Secondo il rapporto del centro studi di Mediobanca, gli incassi e i profitti dei 34 grandi gruppi della sanità privata italiana sono cresciuti del 15,5% in cinque anni, fino a superare i 12 miliardi di euro: merito delle lunghissime liste d'attesa del Sistema Sanitario Vai su Facebook

