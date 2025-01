Maresca saluta il Chelsea professionale mentre i Blues battono la League Two Morecambe in FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 19:50:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Enzoha elogiato la prestazione "" dei suoi giocatori quando ilha sconfitto comodamente laTwo5-0 nel terzo turno della FA Cup.Tosin Adarabioyo e Joao Felix hanno entrambi messo a segno una doppietta,Christopher Nkunku, che ha visto un rigore parato nel primo tempo, ha segnato anche lui per assicurarsi che non ci fosse alcuna sconfitta della coppa allo Stamford Bridge.Ottantasette posizioni separano le due squadre nella piramide del calcio inglese e, alla fine, il divario di qualità è stato evidente quando la squadra diè arrivata al quarto turno in modo convincente.