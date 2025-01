Kvara-Napoli è finita | Conte lo esclude il calciatore non ha mai preso in considerazioni proposte dall’Arabia

Leggi su Dailynews24.it

Khvichatskhelia, nelle prossime ore, lascerà la SSC. La trattativa con il PSG procede spedita e, la prossima settimana, la trattativa andrà verso la conclusione con ilche andrà via dal club partenopeo. Il rinnovo di contratto non è stato raggiunto e la proprietà non vuole avere problemi come con Victor Osimhen. Il .L'articolo, èlo, ilnon ha maiin